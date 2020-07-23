Социологи сказали, кто может быть новым мэром Львова, - опрос
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 3-12 июля 2020 среди жителей Львова, передает "Эспрессо-Запад".
Среди кандидатов на должность городского главы Львова:
- лидером является Андрей Садовый , которого поддерживают 38,1% тех, кто определился и принял бы участие голосовании;
- Руслана Кошулинского поддержали бы 17,9% таких опрошенных;
- Олега Синютку - 13,8%;
- Игоря Зинкевича - 10,7%;
- Владимира Горняка - 5,4%;
- Ярослава Рущишина - 3,4%;
- Игоря Васюника - 3,4%;
- рейтинг других - ниже 2%;
- тех, кто не определился - около 16%.
Среди кандидатов на должность городского главы лучше всего львовяне относятся:
- к Андрею Садовому - 43% положительно относятся, 27% - нейтрально, 29% - отрицательно;
- к Руслану Кошулинскому положительно относятся 32%, нейтрально - 21%, отрицательно - 15%, не знают такого - 32%; есть
- к Олегу Синютке положительно относятся 25%, нейтрально - 26%, отрицательно - 25%, не знают такого - 24%;
- к Игорю Зинкевичу положительно относятся 21%, нейтрально - 19%, отрицательно - 7%, не знают такого - 54%;
- к Игорю Васюнику положительно относятся 10%, нейтрально - 29%, отрицательно - 14%, не знают такого - 46%;
- к Владимиру Гирняку положительно относятся 10%, нейтрально - 26%, отрицательно - 11%, не знают такого - 53%;
- других политиков не знают более 70% опрошенных.
За последние четыре года отношение к городскому главе Львова Садового практически не изменилось (41-43%). Зато улучшилось к Кошулинскому (с 18% до 32%) и Синютке (с 17% до 25%).
Если Садовый и другие потенциальные кандидаты вышли во второй тур, действующий мэр одержал бы победу. В паре с Русланом Кошулинским с результатом - 45% против 32%, в паре с Олегом Синюткой - 46% против 26%, с Зинкевичем - 46% против 25%.
В рейтинге политических сил на выборах в городской совет:
- лидирует партия "Европейская солидарность", за которую готовы проголосовать 28,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы;
- партию "Самопомощь" поддерживают 18,6%;
- партию "Голос" - 9,8%;
- партию "Слуга народа" - 7,6%;
- партию "Свобода" - 5,7%;
- партию "Батькивщина" - 5,6%;
- рейтинг других политических сил - ниже 5%;
- тех, кто не определился - около 14%.
Добавим, что почти половина жителей Львова не удовлетворена положением дел в городе.
Опрос провели с 3 по 12 июля среди львовян старше 18 лет. В нем приняли участие 1200 человек. Погрешность составляет не более 2,8 процента.
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