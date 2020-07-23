Смертельное ДТП в Винницкой области: от столкновения грузовика и легковушки погибли четыре человека, трое в больнице

23 июля, 2020, 13:36

23 июля в Литинском районе в 5.30 утра на автодороге М-12 вблизи села Громадское столкнулись грузовик MAN и OPEL Zafira

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 23 июля, в Литинском районе в 5.30 утра на автодороге М-12 вблизи села Громадское. В салоне автомобиля OPEL Zafira, который выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось 7 человек. Четверо пассажиров легковушки погибли.

После столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и перекинулся, - говорится в сообщении.

Полиция установила личности трех погибших - это 21-летний житель г. Тернополь и две жительницы Хмельницкого возрастом 30 и 36 лет. Лицо еще одного погибшего устанавливается.

24-летний водитель минивэна, житель Хмельницкой области, и двое его пассажиров, 21-летняя хмельничанка и 24-летний житель Одесской области, госпитализированы.

За рулем грузовика находился 22-летний житель Львовской области. Он двигался в направлении. Винницы и телесных повреждений не получил.

Фото и видео - полиция:

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