Шмыгаль осуществляет первый официальный зарубежный визит: прилетел в Брюссель с правительственной делегацией
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, евроинтеграционное движение Украины для Кабмина является важным приоритетом.
"Впереди - важные встречи, переговоры и подписание важнейшего для Украины соглашения", - написал он.
Вместе с ним в делегации новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко и министр финансов Сергей Марченко.
По данным ЕП в делегации запланировано как минимум 2 встречи.
Переговоры с Шмыгалем, в частности, запланировал вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс (ответственный за политику в отношении климата).
Встреча премьера с другим вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом (ответственный за экономику) анонсирована европейцами в более широком составе, в ней примут участие министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
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