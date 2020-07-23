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Espreso.tvОбществоШмыгаль осуществляет первый официальный зарубежный визит: прилетел в Брюссель с правительственной делегацией

Шмыгаль осуществляет первый официальный зарубежный визит: прилетел в Брюссель с правительственной делегацией


фото: https://t.me/Denys_Smyhal
Премьер-министр Денис Шмыгаль совершает свой первый официальный визит в Брюссель

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, евроинтеграционное движение Украины для Кабмина является важным приоритетом.

"Впереди - важные встречи, переговоры и подписание важнейшего для Украины соглашения", - написал он.

Вместе с ним в делегации новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко и министр финансов Сергей Марченко.

По данным ЕП в делегации запланировано как минимум 2 встречи.

Переговоры с Шмыгалем, в частности, запланировал вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс (ответственный за политику в отношении климата).

Встреча премьера с другим вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом (ответственный за экономику) анонсирована европейцами в более широком составе, в ней примут участие министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

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