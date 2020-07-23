СБУ разоблачила экс-директора предприятия "Укроборопрома" на нанесении ущерба в 5 млн грн

23 июля, 2020, 14:02

Служба безопасности разоблачила противоправную деятельность бывшего директора предприятия концерна "Укроборонпром", который нанес ущерб на почти 5 млн грн при выполнении оборонного заказа

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что одно из предприятий получило финансирование от Минобороны на закупку партии стрелкового вооружения. Полученные средства директор противоправно использовал не по назначению.

По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами, увеличились цены на продукцию.

Из-за директора оплата контракта не состоялась вовремя, была сорвана реализация международного договора, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных.

Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении санкций на госпредприятие за невыполнение условий контракта.

Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия привели к убыткам на сумму 5 млн грн.

Главному фигуранту дела сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).