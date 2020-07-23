Родственники убитого в Австрии оппозиционного чеченца взяли вину на себя и попросили освободить задержанных

23 июля, 2020, 11:55

Родственники уроженца Чечни Мамихана Умарова, который был свидетелем по делу Амины Окуевой и критиком Рамзана Кадырова, взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии

В Facebook появилось видеообращение, в котором мужчины, представившиеся родственниками Умарова, говорят, что "остановили его".

"С нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы сказали ему прекратить, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить", - сказал один из родственников политэмигранта на чеченском.

По его словам, они "поняли, что его надо остановить в любом случае".

"В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно. То, что сделано, сделано нами. Это мы должны были сделать. Не мучьте людей, оставьте в покое", - сказал родственник.

Они призвали отпустить подозреваемых в убийстве Умарова, которых задержала австрийская полиция.

Уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный под псевдонимом Анзор из Вены, был убит вечером 4 июля в пригороде Вены. Ему выстрелили в голову у входа в офис фирмы, расположенный в здании крупного торгового центра.

Австрийская полиция задержала двух подозреваемых в его убийстве.

Он был свидетелем по делу об убийстве украинского волонтера и военнослужащим Амины Окуевой.

Умаров называл себя бывшим наемником и экс-сотрудником шариатской государственной безопасности непризнанной Чеченской республики Ичкерия. Кроме этого, он свидетельствовал о покушениях спецслужб РФ на политических эмигрантов и тех, кто воевал на стороне Ичкерии. По словам Умарова, с 2008 года он сотрудничал с австрийскими спецслужбами. Он вел блог, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.