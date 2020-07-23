"Ударили по голове и начали бить толпой": на Одещинни АТОшник обвинил полицейских в избиении

23 июля, 2020, 14:22

В Болграде Одесской области участник боевых действий и переселенец из Крыма заявил, что его избили местные правоохранители

Фотографии синяков и ушибов обнародовал в Facebook журналист Дмитрий Браславский.

Отмечается, что факт избиения Радио Свобода подтвердил сам бывший военнослужащий.

Сообщается, что конфликт с местными правоохранителями начался еще два месяца назад. Тарас настаивал, чтобы они разыскали его сожительницу, которая забрала детей и уехала от него в конце мая 2020 года. Мужчина требовал, чтобы полицейские помогли ему вернули документы, которые женщина, по его словам, забрала из квартиры. В полиции говорили, что не будут этого, поскольку женщина не хочет видеть мужа.

"Тараса пригласили в райотдел, чтобы все-таки решить вопрос в отношении детей. Однако у входа в отдел начали его цеплять, в конце концов ударили по голове и начали бить толпой. Затянул руки наручниками, а затем уже внутри отделения продолжили бить", - сообщил Браславский.

В свою очередь пострадавший подтвердил такие действия правоохранителей и сообщил, что сейчас дает объяснения по этому поводу.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области заявили, что сейчас устанавливают все обстоятельства получения телесных повреждений жителем Болграда и причастность к этому полицейских. Правоохранители утверждают, что конфликт спровоцировал сам пострадавший.

"Для объективной и всесторонней проверки обстоятельств этого события руководство ГУНП назначило служебное расследование. Сейчас уже опрошены работники полиции и гражданские лица, которые были ее свидетелями. Установлено, что мужчина - местный житель, который в мае этого года обращался в полицию с просьбой разыскать пропавших жену и двух малолетних детей. Правоохранители установили их местонахождение. Выяснилось, что семья находится в одном из реабилитационных центров для жертв домашнего насилия. Предоставленная информация не удовлетворила мужчину, и он несколько раз приходил в подразделение выяснять отношения ", - заявили в полиции.

По словам правоохранителей, во время последнего такого визита, который состоялся вчера, 22 июля, правонарушитель устроил очередную ссору с одним из полицейских, нецензурно выражался в его сторону и плюнул в лицо. Поскольку на законное требование прекратить противоправные действия нарушитель не реагировал, к нему были применены наручники.

Отмечается, что в ходе схватки оба ее участника - и полицейский, и гражданин - получили повреждения в виде ссадин. Это было зафиксировано во время медицинского осмотра, который они сразу же прошли. Других телесных повреждений на момент осмотра не выявлено.

На АТОшниика также составили административные протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) КоАП. А за несколько часов до полиции поступило еще одно сообщение от медицинских работников: человек самостоятельно обратился в районную больницу, где ему поставили предварительный диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины головы и ушиб бедра".

Сейчас правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах мужчина получил указанные телесные повреждения и причастны ли к их причинению представители полиции. По результатам проверки материалы служебного расследования будут направлены в ГБР.

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