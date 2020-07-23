"Это дурня": Геращенко по поводу версии инсценировки захвата заложников в Луцке
23 июля, 2020, 22:00
Заместитель министра МВД Антон Геращенко прокомментировал версию о возможной инсценировке захвата заложников в Луцке
Об этом он сказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым", передает Еспресо.TV .
"Это какая-то глупость. Просто дурня. Есть много диванных экспертов. Это абсолютный теракт, абсолютно реальная угроза для людей. Возможно, таким диванным экспертам нужно было побывать в шкуре заложников", - сказал Геращенко.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований нападающего, который захватил автобус в Луцке.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский разговаривал с человеком, который удерживал заложников в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус , все заложники были освобождены.
- 23 июля суд принял решение арестовать Максима Кривоша на 60 суток без права внесения залога.
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