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Espreso.tvОбщество"Это дурня": Геращенко по поводу версии инсценировки захвата заложников в Луцке

"Это дурня": Геращенко по поводу версии инсценировки захвата заложников в Луцке

Заместитель министра МВД Антон Геращенко прокомментировал версию о возможной инсценировке захвата заложников в Луцке

Об этом он сказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым", передает Еспресо.TV .

"Это какая-то глупость. Просто дурня. Есть много диванных экспертов. Это абсолютный теракт, абсолютно реальная угроза для людей. Возможно, таким диванным экспертам нужно было побывать в шкуре заложников", - сказал Геращенко.

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