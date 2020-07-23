"Это дурня": Геращенко по поводу версии инсценировки захвата заложников в Луцке

23 июля, 2020, 22:00

Заместитель министра МВД Антон Геращенко прокомментировал версию о возможной инсценировке захвата заложников в Луцке

Об этом он сказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым", передает Еспресо.TV .

"Это какая-то глупость. Просто дурня. Есть много диванных экспертов. Это абсолютный теракт, абсолютно реальная угроза для людей. Возможно, таким диванным экспертам нужно было побывать в шкуре заложников", - сказал Геращенко.

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