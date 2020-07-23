 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Были посланы по известному адресу": Казанский рассказал о истерике россиян на переговорах в политической подгруппе ТКГ

"Были посланы по известному адресу": Казанский рассказал о истерике россиян на переговорах в политической подгруппе ТКГ

Во время переговоров в политической подгруппе ТКГ представители России "устроили истерику" из-за постановления Верховной Рады № 3809 о проведении местных выборов в 2020 году

Об этом у себя в Facebook сообщил представитель Донецкой области на переговорах Трехсторонней контактной группы Денис Казанский.

"Что касается политической подгруппы, в которой я нахожусь, то там привычный тупик, без изменений. Российские представители от ОРДЛО снова устроили истерику - на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 о назначении очередных местных выборов в 2020 году", - отметил Казанский.

По его словам, в этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после "вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины".

Казанский уточнил, что россияне требовали, чтобы украинская сторона это постановление отменила , "но были, разумеется, вежливо посланы по известному адресу".

Ранее сообщалось, что на заседании ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня с 27 июля.

Кроме того, украинская сторона передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

23 июля, 2020 четверг

22 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать