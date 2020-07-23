"Были посланы по известному адресу": Казанский рассказал о истерике россиян на переговорах в политической подгруппе ТКГ

23 июля, 2020, 13:18

Во время переговоров в политической подгруппе ТКГ представители России "устроили истерику" из-за постановления Верховной Рады № 3809 о проведении местных выборов в 2020 году

Об этом у себя в Facebook сообщил представитель Донецкой области на переговорах Трехсторонней контактной группы Денис Казанский.

"Что касается политической подгруппы, в которой я нахожусь, то там привычный тупик, без изменений. Российские представители от ОРДЛО снова устроили истерику - на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 о назначении очередных местных выборов в 2020 году", - отметил Казанский.

По его словам, в этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после "вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины".

Казанский уточнил, что россияне требовали, чтобы украинская сторона это постановление отменила , "но были, разумеется, вежливо посланы по известному адресу".

Ранее сообщалось, что на заседании ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня с 27 июля.

Кроме того, украинская сторона передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц.