"Были посланы по известному адресу": Казанский рассказал о истерике россиян на переговорах в политической подгруппе ТКГ
Об этом у себя в Facebook сообщил представитель Донецкой области на переговорах Трехсторонней контактной группы Денис Казанский.
"Что касается политической подгруппы, в которой я нахожусь, то там привычный тупик, без изменений. Российские представители от ОРДЛО снова устроили истерику - на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 о назначении очередных местных выборов в 2020 году", - отметил Казанский.
По его словам, в этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после "вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины".
Казанский уточнил, что россияне требовали, чтобы украинская сторона это постановление отменила , "но были, разумеется, вежливо посланы по известному адресу".
Ранее сообщалось, что на заседании ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня с 27 июля.
Кроме того, украинская сторона передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц.
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