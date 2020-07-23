Президента "Агробизнеса", который избил судью, пожизненно отстранили от футбола

23 июля, 2020, 16:38

Почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий получил пожизненную дисквалификацию от любой футбольной деятельности

Об этом сообщает Telegram канал "Тайны Футбола".

Клуб из Волочиска получил штраф в размере 500 тыс. грн и запрет играть домашние матчи на своей арене к решению комитета по вопросам стадионов. "Агробизнес" домашние матчи будет играть на стадионе "Руха" в Винниках.

В матче "Агробизнес" - "Проходи" (0: 2) арбитр Юрий Иванов дал 8 желтых карточек игрокам "Агробизнеса" и пенальти в ворота хозяев. После чего его избили в судейской комнате.

16 июля стало известно, что неизвестные атаковали судью прямо на стадионе в служебной комнате.