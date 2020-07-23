Посвятили Василию Слепаку: украинские художники создадут Молодую оперу "Ukraine - Terra Incognita"

23 июля, 2020, 12:38

Первое видео с постановки обнародуют в День Независимости

Во Львове активно работают над созданием молодой оперы "Ukraine - Terra Incognita", что - как утверждают организаторы - в уникальный способ сочетает старые песни, симфоническую музыку, фри-джаз, видео-арт и инновационные костюмы. Ритуальные, рекрутские, казацкие, чумацкие, колыбельные, любовные песни, уходящих корнями сотен лет, должны прорасти в изысканной необычной форме современной оперы, которую посвятили певцу и воину Василию Слепаку, передает корреспондент "Эспрессо-Запад".



Опера "Ukraine - Terra Incognita" была задумана до всех бурных событий 2014-2016 годов. Собственно, речь шла об идее вывести традиционную украинскую песню, особенно многоголосие на мировую оперную сцену путем переосмысления пластов древних песен и поиска способов сочетания с современным искусством. Но только в этом году проект собрал стартовую сумму на Спильнокошти, получил содействии Международного фонда "Возрождение" и наконец будет воплощаться при поддержке Украинского культурного фонда.



Итак, о чем речь? Как акцентируют организаторы, "Ukraine - Terra Incognita" - рассказ о воине, который способен удержать в себе Железное Сердце и защитить Дом, Род, Любовь. Это простой сюжет, но не хватит и сотни опер, чтобы исчерпать его. Эта земля, Terra Incognita , подарила нам Степь, где каждое поколение могло себя испытать, найти и дать шанс следующим".

Автором идеи оперы является режиссер и певица Ульяна Горбачевская. Ее партнершей - композитор Мария Олийнык. В составе певческого ансамбля наряду с Ульяной Горбачевской - молодые актеры-певцы Марк Свижинский, Денис Иванов, София Лешишак, Андриана-Ярослава Саенко, Екатерина Смирнова, Ольга Баландюх, Бадюк и уже известные Николай Береза (режиссер театра им. Леся Курбаса, исполнитель главной роли в фильме "Червоный") и Ярослав Федорчук (актер в фильмах "Врата", "Наши Котики").

В оперу вовлечен Ukrainian Festival Orchestra, которым будет дирижировать Тарас Вергун. Импровизировать будет барабанщик и перкуссионист Игорь Гнидин и саксофонист Михаил Балог.

Видео-арт создаст VJ group CUBE вместе со сценографом и художником проекта Владимиром Олещука. Костюмы разрабатывает известная дизайнер Марта Ваххольц.

Менеджерская команда проекта сформировалась благодаря сотрудничеству молодежной организации YMCA Lviv (руководитель проекта Александра Сорокопуд, пиар-менеджер, доброволец Юрий Вовкогон) с "Фондом Василия Слепака" (руководитель Орест Слепак) и ОО "Крымский Дом" (руководитель Алим Алиев).

Из-за карантина команда проекта была вынуждена отказаться от участия иностранных художников, говорят организаторы, перейти в экспресс-режим создания и переформатировать премьеры в залах на видеозапись постановки оперы. Но, несмотря на все препятствия, молодая опера уже приобретает очертания: поющие репетиционные сессии проходят в Карпатах, тандем Ульяны Горбачевской и Марии Олейник работает над партитурой, возникают видео-арт, костюмы и декорации ...

Видео с постановки первой части оперы - "Миф Рода" (а опера будет иметь 5 частей) планируют обнародовать уже в конце августа на День Независимости. Видеопрезентация полной постановки Молодой оперы "Ukraine - Terra Incognita" запланирована на 14 октября этого года - на День защитника Украины .

Несмотря на то, что в этом году проект начнется с видеопремьеры, в последующие годы Молодая опера "Ukraine - Terra Incognita" планирует презентовать украинское искусство в самых престижных залах мира. В частности, для команды проекта важна постановка оперы в Париже, где пел Василий Слепак.

Ярина Коваль