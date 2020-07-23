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Espreso.tvОбществоПомешал карантин: луцкий террорист заявил, что планировал захватить собор

Помешал карантин: луцкий террорист заявил, что планировал захватить собор

Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус в Луцке, заявил, что сначала собирался захватить Кафедральный Собор Святой Троицы ПЦУ

Об этом сообщает УНИАН.

Луцкий нападавший Максим Кривош, которому сегодня избрали меру пресечения, заявил, что сначала собирался захватить Кафедральный Собор Святой Троицы ПЦУ, где он раньше учился в духовной семинарии.

"Поскольку он закрыт на карантин, мне пришлось выбирать альтернативный способ", - заявил он.

23 июля суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал меру пресечения Кривошу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Адвокат подзащитного Сергей Тиможинский заявил журналистам, что апелляция на решение суда подаваться не будет, как того пожелал подзащитный.

"Мой клиент возражает против апелляции", - отметил защитник.

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