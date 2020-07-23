Помешал карантин: луцкий террорист заявил, что планировал захватить собор
Об этом сообщает УНИАН.
Луцкий нападавший Максим Кривош, которому сегодня избрали меру пресечения, заявил, что сначала собирался захватить Кафедральный Собор Святой Троицы ПЦУ, где он раньше учился в духовной семинарии.
"Поскольку он закрыт на карантин, мне пришлось выбирать альтернативный способ", - заявил он.
23 июля суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал меру пресечения Кривошу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Адвокат подзащитного Сергей Тиможинский заявил журналистам, что апелляция на решение суда подаваться не будет, как того пожелал подзащитный.
"Мой клиент возражает против апелляции", - отметил защитник.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований нападавшего, который захватил автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус , все заложники были освобождены.
- 23 июля суд принял арестовать Максима Кривоша на 60 суток без права внесения залога.
- Максим Кривош, который 21 июля захватывал автобус с пассажирами в Луцке, в суде при избрании ему меры пресечения заявил, что он сдался сам и не было никакого штурма, а также отметил, что его условие выполнил только президент Владимир Зеленский .
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