Полтавскому нападавшему грозит до 15 лет заключения: открыто производство по трем статьям

"По данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по трем статьям. Это посягательство на жизнь и здоровье работника правоохранительного органа, захват работника правоохранительного органа как заложника, а также незаконное обращение с боеприпасами", - сказала Ларина.

Санкции этих статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника ГУНП Шияна.

Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника ГУНП, выехать за пределы Полтавы.

Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.

Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.

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