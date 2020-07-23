Полтавскому нападавшему грозит до 15 лет заключения: открыто производство по трем статьям
23 июля, 2020, 16:47
По факту захвата заложника в Полтаве открыли уголовное дело по трем статьям, нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы
Об этом заявила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина, передает РБК-Украина.
"По данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по трем статьям. Это посягательство на жизнь и здоровье работника правоохранительного органа, захват работника правоохранительного органа как заложника, а также незаконное обращение с боеприпасами", - сказала Ларина.
Санкции этих статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.
- Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника ГУНП Шияна.
- Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника ГУНП, выехать за пределы Полтавы.
- Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
- Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
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