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Espreso.tvОбществоПочти половина жителей Львова не удовлетворена положением дел в городе, - опрос

Почти половина жителей Львова не удовлетворена положением дел в городе, - опрос

Больше львовян беспокоят пробки на улицах и стоимость коммунальных услуг

Жители Львова относительно лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране. Так, если нынешним курсом Украины не удовлетворены 70% львовян, то положение дел во Львове как неправильное оценивают 48%. Зато 28% считают, что дела во Львове идут в правильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 3-12 июля 2020 среди жителей Львова, передает "Эспрессо-Запад".

"Среди городских проблем львовяне больше волнуются из-за загруженности улиц транспортом (45%) и стоимость коммунальных услуг (39%). Коррупция в городской власти волнует 34%, хаотичная застройка многоэтажками 32%, наркомания и алкоголизм - 31%, малое количество мест для парковки - 21%. Качество услуг общественного транспорта и плохое состояние дорог считают проблемами по 19%, наличие бездомных животных на улицах, малое количество мест в детских садах, низкий профессиональный уровень медиков и стоимость проезда в транспорте - по 16-17% ", - сообщают социологи.

При этом работой городского главы Львова Садового довольны 48%, недовольны - 33%. Деятельностью городского совета довольны 29%, недовольны - 38%, затруднились оценить - 33%. Работой городского общественного транспорта довольны - 32%, не удовлетворены - 51%, образовательных учреждений - 28% и 36% соответственно, полиции - 28% и 47%, коммунальных служб - 23% и 60%, служб социальной защиты - 22% и 36 % (42% затруднились оценить), медицинских учреждений города - 21% и 62%. Оценки работы сфер города с начала года ухудшились.

Кроме того, по мнению горожан улучшения работы медицинских учреждений - главный приоритет работы городской власти (52%). Качество жилищно-коммунальных услуг, общественного транспорта, сбор и утилизация мусора, борьбу с коррупцией считают первоочередными задачами для решения городскими властями около трети опрошенных. Улучшение работы образовательных учреждений, создание рабочих мест и качество дорог - около четверти.

В то же время главными успехами мэра Садового опрошенные считают качество дорог, тротуаров и придомовых территорий, развитие туризма и обновление парков и скверов (26-31%). 22% считают достижением улучшения уличного освещения, 16% - качество общественного транспорта, по 11% - улучшение сбора и утилизации мусора и привлечения инвестиций в город.

Опрос был проведен 3-12 июля 2020 года среди жителей Львова. Аудитория: жители Львовской ОТГ от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

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