Переговоры с вооруженным подозреваемым в Полтаве: СМИ сообщили о возможном захвате в заложники правоохранителя
Об этом сообщает издание " Полтавщина ".
Информацию СМИ подтвердили в полиции.
23 июля 0 9:00 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика", последний получил гранату РГД-5, которую угрожал взорвать.
Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска.
После переговоров, злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, транспортном средстве, в направлении выезда из города.
Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор