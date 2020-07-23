Переговоры с вооруженным подозреваемым в Полтаве: СМИ сообщили о возможном захвате в заложники правоохранителя

23 июля, 2020, 11:17

Как сообщают СМИ, мужчина угрожает взорвать себя и правоохранителя гранатой

Об этом сообщает издание " Полтавщина ".

Информацию СМИ подтвердили в полиции.

23 июля 0 9:00 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика", последний получил гранату РГД-5, которую угрожал взорвать.

Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска.

После переговоров, злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, транспортном средстве, в направлении выезда из города.

Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.