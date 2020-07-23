Определены первый соперник и дата боя Тайсона после возвращения на ринг
Об этом Джонс сообщил в Instagram.
Бой пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе. Ранее сообщалось, что поединок пройдет в формате 8 раундов.
"Я счастлив, что этот бой между мной и Майком Тайсоном произойдет. Я всегда был готов и буду готов в этот раз. Я хочу, чтобы все мои фанаты поддержали меня и настроились. Это будет эпично", - написал Рой Джонс.
Майк Тайсон является самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Завершил спортивную карьеру в 2005 году, имея в своем послужном списке 50 побед (44 нокаутом), 6 поражений.
I am happy that this fight between me and Mike Tyson will happen ! I was always ready and will be ready this time as well . I want all my fans to support me and tune in . Its gonna be #miketyson #royjonesjr #bestfight #bestfighters @ mercedesmusic18
- 22 июля стало известно, что Тайсон договорился о бое с чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом из США.
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