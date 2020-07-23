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Espreso.tvСпортОпределены первый соперник и дата боя Тайсона после возвращения на ринг

Определены первый соперник и дата боя Тайсона после возвращения на ринг


фото: Getty Images
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона

Об этом Джонс сообщил в Instagram.

Бой пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе. Ранее сообщалось, что поединок пройдет в формате 8 раундов.

"Я счастлив, что этот бой между мной и Майком Тайсоном произойдет. Я всегда был готов и буду готов в этот раз. Я хочу, чтобы все мои фанаты поддержали меня и настроились. Это будет эпично", - написал Рой Джонс.

Майк Тайсон является самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Завершил спортивную карьеру в 2005 году, имея в своем послужном списке 50 побед (44 нокаутом), 6 поражений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I am happy that this fight between me and Mike Tyson will happen ! I was always ready and will be ready this time as well . I want all my fans to support me and tune in . Its gonna be #miketyson #royjonesjr #bestfight #bestfighters @ mercedesmusic18

Сообщение, распространенный Roy Jones Jr. (@Royjonesjrofficial)

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