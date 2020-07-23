Окунуться в сердце войны: во Львове откроют мультимедийный музей российско-украинской войны

23 июля, 2020, 17:56

Музей откроют во Львовском доме офицеров. Экспозиция будет воспроизводить события, происходившие в Луганском и Донецком аэропортах. Сейчас презентовали концепцию

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Попасть на юг ожесточенных боев в Луганском и Донецком аэропортах обещают во Львовском доме офицеров. Здесь готовятся к открытию первого музея российско-украинской войны.

Концепцию музея представил Роман Бончук, который создал музей Небесной сотни в Киеве.

"Человек, когда попадает в пространство музея, должен максимально стать участником тех ситуаций и событий, которые произошли на войне, - говорит в комментарии "Еспресо-Запад" Роман Бончук. - Если мы будем рассматривать воспроизведения событий в Луганском и Донецком аэропортах, то человек должен почувствовать то, что было во время боевых действий во время защиты и обороны аэродрома. Хотелось бы, чтобы сюда приходила молодежь, поэтому будем осовременивать экспозицию. Будет задействована музыка, визуальные и световые эффекты. Посетители смогут передвигаться из одной локации в другую так, как это делали защитники ".

Во Львове это пока первый музей российско-украинской войны. До сих пор экспозиция была на территории Львовской 80 десантно-штурмовой бригады. Впрочем зайти туда могут только организованные группы с разрешения Генерального штаба. Сейчас накопилось много артефактов, свидетельствующих о российско-украинской войне, и их хотят показать людям.

"Акцент решили сделать на тех событиях, где воевали львовские бригады. К примеру, основа обороны луганского аэропорта - это третья рота 80 львовской бригады, - рассказал "Еспресо-Запад" заведующий военно-исторического музея доме офицеров Сергей Палис. - Последний, кто выходил оттуда, - Герой Украины командир бригады Андрей Ковальчук. Так вот в музее будет представлен бронежилет, в котором он был ранен. На пластине имеется выемка от пули. есть много героических историй, которые мы хотим показать. Накоплено более трех тысяч фотографий и видео-документов именно из горячих точек, которых нет в сети. Я их специально собирал с мобильных телефонов военных, которые только оттуда приехали ".

Сейчас музей на стадии планирования. Впрочем, по словам организаторов, есть силы, энергия и энтузиазм быстрее воплотить идею в жизнь.