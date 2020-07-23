Официальный курс: НБУ ослабил гривню к доллару еще на 11 копеек

По состоянию на 22 июля курс составлял 27,66 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 23 июля установлен на уровне 32,18 грн / евро. По состоянию на 22 июля курс составлял 31,67 грн / евро.

На наличном рынке 23 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,91, продают - по 28,05 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,96 до 28,10 грн / $, продажи - в пределах 27,90-28,30 грн / $.

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