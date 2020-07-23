Официальный курс: НБУ ослабил гривню к доллару еще на 11 копеек
23 июля, 2020, 09:18
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 23 июля 2020 года на отметке 27,78 грн / $
Об этом говорится на сайте НБУ.
По состоянию на 22 июля курс составлял 27,66 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 23 июля установлен на уровне 32,18 грн / евро. По состоянию на 22 июля курс составлял 31,67 грн / евро.
На наличном рынке 23 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,91, продают - по 28,05 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,96 до 28,10 грн / $, продажи - в пределах 27,90-28,30 грн / $.
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