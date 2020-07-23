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Espreso.tvЭкономикаНБУ прогнозирует дальнейший рост инфляции до 4,7% на конец года

НБУ прогнозирует дальнейший рост инфляции до 4,7% на конец года

НБУ прогнозирует дальнейший рост инфляции до 4,7% на конец года в результате мягкой монетарной и фискальной политики, подорожания энергоносителей и худшего урожая фруктов

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Во втором полугодии 2020 года инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года) под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост инфляции будет определяться мягкой монетарной и фискальной политикой, которые ослабят негативные эффекты COVID-19 и поддержат потребительский спрос и деловую активность. Кроме того, на ценах отразится подорожание энергоносителей, а также хуже урожай фруктов.

При этом, по прогнозу НБУ, в течение 2021-2022 года инфляция продолжит находиться в пределах целевого диапазона.

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