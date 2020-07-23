Нанес ущерб на 5 млн грн: СБУ подозревает экс-руководителя оборонного предприятия в оборудке с государственными средствами

23 июля, 2020, 15:57

СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю оборонного предприятия в связи с должностной халатностью, повлекшей тяжкие последствия

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, СБУ задокументировала противоправную деятельность экс-директора предприятия концерна Укроборонпром, который нанес государству ущерб почти 5 млн грн при выполнении государственного оборонного заказа.

"Оперативники спецслужбы установили, что одно из предприятий, которое входит в состав концерна Укроборонпром, получило финансирование от Министерства обороны Украины на закупку у западных партнеров партии стрелкового вооружения. Полученные средства руководитель госпредприятия противоправно использовал не по назначению", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами, увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию.

"В результате действий чиновника оплата контракта не состоялась вовремя, поэтому была сорвана реализация международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных", - отметили в ведомстве.

По информации СБУ, противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафа на предприятие за невыполнение условий и сроков контракта. При этом Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам предприятию на сумму 5 млн грн.

В пресс-службе отметили, что в рамках уголовного производства правоохранители провели обыски по месту жительства и работы главного фигуранта дела, во время которых получили дополнительные доказательства его противоправной деятельности.

Отмечается, что СБУ сообщила должностному лицу о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb