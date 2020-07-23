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Espreso.tvОбществоНа Львовщине начали ремонтировать дорогу, из-за которой голодал местный священник

На Львовщине начали ремонтировать дорогу, из-за которой голодал местный священник

Старосамборский райсовет выделил 100 тыс. грн на ремонт горной дороги

Сегодня заработала техника на 3,7-километровом отрезке дороги Мшанец - Стрелки, сообщил на своей странице в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает "Еспресо-Запад".

"Начали ремонт на этом участке до начала августа. Дорожники разрыхлят существующее покрытие, положат основу из щебеночно-песчаной смеси, а тогда закатают дорогу асфальтобетоном", - подчеркнул глава области.

Он также отметил, что вчера Старосамборский райсовет выделил на дорогу "Мшанец - Стрелки" 100 тыс. гривень. "Поэтому теперь можем начать процедуру закупки по капремонту следующего участка, протяженностью 12,9 км", - добавил председатель ОГА.

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Напомним, крестьяне 11 горных сел Старосамборского района Львовской годами добивались ремонта 17 километров дороги, их соединяет. На прошлой неделе они прибегли к крайним мерам - перекрыли трассу "Львов - Ужгород". Кроме того, четверо протестующих - местный священник УГКЦ Роман Гром и трое прихожанок объявили голодовку. Чтобы привлечь внимание к проблеме, снимали даже клипы.

Добавим, сегодня дорогу перекрывали в Галиче. Там требовали компенсаций за наводнение.

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