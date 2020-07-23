На Луганщине продолжается тушение пожара, возникшего из-за обстрелов
23 июля, 2020, 10:14
23 июля в Луганской области на территории Трехизбенского лесничества продолжается лесной пожар
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на 07:00 наблюдается тление отдельных ячеек сухой травы, кустарников и древесины. Горения контролируется.
Там добавили, что угрозы населенным пунктам нет.
- 22 июля в Луганской области возле села Лопаскино на территории Трехизбенского лесничества в результате обстрела боевиков возник пожар сухой травы и молодого леса .
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