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Espreso.tvОбществоНа Луганщине продолжается тушение пожара, возникшего из-за обстрелов

На Луганщине продолжается тушение пожара, возникшего из-за обстрелов


фото: ДСНС
23 июля в Луганской области на территории Трехизбенского лесничества продолжается лесной пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 07:00 наблюдается тление отдельных ячеек сухой травы, кустарников и древесины. Горения контролируется.

Там добавили, что угрозы населенным пунктам нет.

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