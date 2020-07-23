На Киевщине в Днепре обнаружили рыбу-иглу и мелкую медузу, - Ассоциация рыболовов

23 июля, 2020, 15:19

Ассоциация рыболовов Украины заявляет, что из-за изменения состава воды в реке Днепр зафиксировали рыбу-иглу и мелкую медузу

Об этом сообщили в Ассоциации рыболовов, передает Радио Свобода .

В Днепре возле Киева зафиксировали рыбу-иглу и мелкую медузу.

"Если три года назад рыбу-иглу и некоторые виды бычков можно было встретить только в Дельте Днепра и на Каховском водохранилище, то сегодня они в изобилии встречаются прямо в столичных заливах. Относительно мелкой медузы, то это Craspedacusta sowerbii, или амазонская пресноводная медуза из Южной Америки . Несколько лет назад можно было увидеть ее единичные экземпляры, но в этом году в некоторых заливах, как в киселе плаваешь. Данная медуза - пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра с чьего-то аквариума. Этот вид происходит родом от настоящих медуз, схожий с ними по структуре, имеет щупальца, то есть это настоящая, полноценная медуза, правда, несколько в уменьшенном виде от своих морских родственников ", - сообщили в Ассоциации рыболовов.

Сообщается, что появление морских обитателей в днепровских водах свидетельствует о катастрофическом состоянии Днепра.

"Они живут в столичной акватории прямо под "окнами" Верховной Рады, и это яркая демонстрация ненадлежащего отношения к самой большой реке страны. Так же стоит сказать, что Днепр катастрофически зарастает и мелеет. Только в столичной акватории 57 отмелей, которые через три-пять лет могут превратиться в острова, если не принять экстренных мероприятии ", - заявили в ассоциации.

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