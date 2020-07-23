На горе Поп Иван начали ремонтировать уникальную обсерваторию "Белый слон"

23 июля, 2020, 11:36

Реставрационные работы финансирует ЕС

Отремонтированный дом будет служить спасателям, туристам и академическому сообществу из Украины и Польши, сообщили на странице проекта, передает "Эспрессо-Запад".

Согласно проекту, в восстановленном здании бывшей обсерватории, кроме спасательного поста, что уже действует, появится высокогорный спасательный учебный центр.

На фотографиях видны леса, которые установили вокруг метеобашни, что одновременно является самой высокой частью здания, но также наиболее разрушенной.

Фото со страницы проекта в Facebook

Реставрационные и строительные работы финансирует ЕС в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 годы.

Добавим, здание обсерватории на горе Поп Иван в Черногории построено в 1938 году. Это самое высокое сооружение в Украине, в котором постоянно жили и работали люди (2028 м над уровнем моря). Действовала в 1938-1941 годах как часть Польской Лиги противовоздушной обороны государства.

Фото: Мукачево.нет

Реставрационные и строительные работы в здании бывшей обсерватории проводятся в рамках проекта "Адаптация бывшей обсерватории на горе Поп Иван с потребностями высокогорного спасательного учебного центра (PIMReC)", финансируемого Европейским Союзом в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 годы .