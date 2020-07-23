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Espreso.tvОбществоМаск показал эскиз подземного тоннеля под Лас-Вегасом

Маск показал эскиз подземного тоннеля под Лас-Вегасом


фото: @elonmusk
Об идее Илона Маска построить тоннель стало известно в 2017 году, а его строительство началось в 2019 году. Convention Center Loop собираются открыть в следующем году: предполагается, что он будет использоваться для коротких и быстрых поездок

Маск опубликовал новый эскиз тоннеля в Twitter.

Строительством занималась компания Boring Company, принадлежащая Маску, это ее первый коммерческий транспортный проект. Первые эскизы были показаны еще в 2017 году - по тоннелю должны были перемещаться капсулы, вмещающие от восьми до 16 человек, но потом Маск отказался от этой идеи, заявив, что индивидуальные транспортные средства быстрее и безопасне.

Новый эскиз показывает тоннель, предназначенный для перемещения модифицированных автомобилей Tesla. Сами автомобили будут передвигаться со скоростью около 250 км / ч, как показывает тестовая поездка в специально построенном тоннеле.

Тоннель с футуристическим дизайном, заполненный беспилотными автомобилями Tesla Model 3, будет использоваться для перевозки пассажиров.

Las Vegas Loop будет перемещать посетителей Конгресс-центра из одного конца в другой менее чем за две минуты - пешком это бы заняло около 15 минут. Проезд для них будет бесплатным. Некоторые крупные казино уже захотели подключиться к будущей сети подземных туннелей Маска, а Boring Company предложила связать их с аэропортом.

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