Маск показал эскиз подземного тоннеля под Лас-Вегасом

23 июля, 2020, 15:40

Об идее Илона Маска построить тоннель стало известно в 2017 году, а его строительство началось в 2019 году. Convention Center Loop собираются открыть в следующем году: предполагается, что он будет использоваться для коротких и быстрых поездок

Маск опубликовал новый эскиз тоннеля в Twitter.

Строительством занималась компания Boring Company, принадлежащая Маску, это ее первый коммерческий транспортный проект. Первые эскизы были показаны еще в 2017 году - по тоннелю должны были перемещаться капсулы, вмещающие от восьми до 16 человек, но потом Маск отказался от этой идеи, заявив, что индивидуальные транспортные средства быстрее и безопасне.

Новый эскиз показывает тоннель, предназначенный для перемещения модифицированных автомобилей Tesla. Сами автомобили будут передвигаться со скоростью около 250 км / ч, как показывает тестовая поездка в специально построенном тоннеле.