Китай "купил" главу ВОЗ, - Помпео со ссылкой на разведку

23 июля, 2020, 10:58

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Тедрос Адханом Гебрейесус стал генеральным директором Всемирной организации здравоохранения благодаря соглашению с Китаем

Об этом он сказал во время встречи с членами парламента Великобритании, передает The Guardian.

Помпео обвинил ВОЗ в смерти британцев, которые не смогли победить коронавирус, и заявил, что сейчас это политическая, а не научная организация. По его словам, согласно данным разведки, правительство Китая "купило" Гебрейесуса.

"На выборах (главы ВОЗ в 2017 году, - ред.) было заключено соглашение, и когда дело дошло до реальных проблем, британцы погибли (от COVID-19 умерли более 45 000 британцев, - ред.) из-за этого соглашения, заключенного между Китаем и главой ВОЗ", - заявил госсекретарь США.

Представитель организации в ответ опроверг существование какого-либо соглашения и призвал страны "оставаться сосредоточенными на борьбе с пандемией".

Напомним, что США разорвали все отношения с ВОЗ и прекратили финансирование организации. Президент Дональд Трамп заявлял, что Китай "полностью контролирует" ВОЗ.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил, что если организация не внесет изменения в свою работу, Вашингтон окончательно прекратит финансирование и пересмотрит свое членство в организации.

15 апреля Трамп заявил о временном прекращении финансирования ВОЗ на время проверки его реакции на пандемию коронавируса.

Он заявил, что ВОЗ не выполнила своего основного назначения, провалив работу по информированию других стран об опасности коронавируса. Также американский президент обвинил ВОЗ в том, что она вела неправильную работу по Китаю, покрывая заявления китайских властей.