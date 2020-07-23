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Espreso.tvОбществоКоронавирус на Львовщине: в сутки 109 инфицированных

Коронавирус на Львовщине: в сутки 109 инфицированных

За последние сутки на Львовщине обнаружили 109 новых случаев заболевания коронавирусом

На утро 23 июля в области подтверждено 8462 случая инфицирования коронавирусом, из них 216 - летальные. За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1153 ПЦР-тесты, из которых 109 - положительные (9,45% от всех обследований). Летальных случаев в течение суток не зафиксировано, сообщает "Эспрессо-Запад".

Среди новых больных - 53 львовян. В холодильнике в очереди на проведение тестирований еще ждет 662 пробы. Вместе с тем за прошедшие сутки во Львове выздоровел 71 пациент. Всего за период пандемии выздоровел 1903 человека.

В больницах сейчас находится 919 больных. За минувшие сутки были госпитализированы с подозрением на коронавирус 92 человека, на самоизоляцию направлено 130 человек. 77 человек находится на лечении в отделении реанимации, 20 - на ИВЛ.

Больше всего больных (181) - в областной клинической больнице. У 154 пациентов подтвержден диагноз COVID-19, среди которых - 24 медицинские работники.

По словам заместителя директора по медицинской части, врача-инфекциониста Игоря Бернику, в течение минувших суток в приемное отделение больницы обратились 46 человек, 20 из которых госпитализированы. Кроме того, добавляет медик, в отделении интенсивной терапии по состоянию на утро находится восемь больных, из них четверо на аппаратах ИВЛ в очень тяжелом состоянии. "Больным проводится комплекс диагностических и лечебных мероприятий", - отмечает Берник.

Добавим, в течение суток 22 июля в Украине зафиксировано 856 новых случаев коронавируса, 17 пациентов умерли, 828 - выздоровели. Львовщина продолжает возглавлять антирейтинг инфицированных COVID-19.

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