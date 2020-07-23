23 июля, 2020, 21:25

Комета Neowise приблизится на минимальное расстояние к Земле 23 июля - это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом

Об этом сообщает Devon Live .

"Комета Neowise сегодня будет находиться в ближайшей к Земле точке, и хотя комета не является самой яркой - люди все же могут увидеть ее", - говорится в сообщении.

Комету C/2020 F3, также известную под названием Neowise, недавно обнаружили ученые NASA.

Астроном Джон Маклин, который руководит обсерваторией Эксетер, сказал, что комета путешествует со скоростью примерно 40 миль в секунду, и сегодня, будет находиться на ближайшем к нашей планете расстоянии.

Ученый говорит, что комета должна быть заметной до конца этого месяца в Северном полушарии, затем она пройдет Южное полушарие, прежде чем окунуться вглубь Солнечной системы.

Угрозы комета не представляет, поскольку пролетит в 103 млн километрах от нашей планеты. Жители Северного полушария могут наблюдать комету в предрассветные часы или сразу после заката.

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