Кличко: Киевсовет отменил уплату паевого взноса для летних площадок кафе и ресторанов

23 июля, 2020, 21:07

Киевсовет отменил уплату паевого взноса для пожилых и сезонных площадок кафе и ресторанов, а также - для бизнеса, который осуществляет деятельность в мелкорозничной торговой сети

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Депутаты Киевсовета приняли решение об отмене уплаты паевого участия для пожилых и сезонных площадок заведений. Также освободили от уплаты паевого взноса бизнес, который осуществляет деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектах сезонной мелкорозничной торговой сети

По его словам, они будут платить символическую 1 гривню.

"Для летних площадок возле ресторанов и бизнеса, осуществляющего деятельность в средствах передвижной торговой сети и объектах сезонной передвижной торговой сети, эта норма будет действовать до конца октября этого года. А для сезонных площадок кафе и ресторанов - до конца года", - написал Кличко.

А если предприниматели уже уплатили долевое участие до вступления в силу решения Киевсовета - эти средства будут зачислены как уплата долевого участия на следующий период (год).

"Несколько месяцев заведения и предприятия не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. Потому малый и средний бизнес - это основа экономики города. И, убежден, совместными усилиями и эффективным сотрудничеством мы этот кризис преодолеем" , - добавил мэр Киева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb