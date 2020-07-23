Грозовые дожди и около + 32 ° C: синоптик Наталья Диденко о погоде 24 июля

23 июля, 2020, 19:17

В пятницу, 24 июля, в Украине ожидаются периодические дожди с грозами и до +32 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

Украина в целом будет принадлежать сухой погоде, полежит среди повышенного атмосферного давления. Однако либо хвосты фронтов, либо местные конвективные явления обусловят периодические дожди и грозы в центральных областях, на северо-востоке, в Прикарпатье и в Одесской области, - отметила синоптик.

Температура воздуха немного повысится: в течение дня +23 ... + 28 ° C, на юге и юго-востоке + 26 ... + 32 ° C.

В Киеве завтра существенных осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться около + 25 ... + 26 ° C.

Наталья Диденко отметила, что выходные будут теплыми, но с локальными грозовыми дождями.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb