Грозовые дожди и около + 32 ° C: синоптик Наталья Диденко о погоде 24 июля
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
Украина в целом будет принадлежать сухой погоде, полежит среди повышенного атмосферного давления. Однако либо хвосты фронтов, либо местные конвективные явления обусловят периодические дожди и грозы в центральных областях, на северо-востоке, в Прикарпатье и в Одесской области, - отметила синоптик.
Температура воздуха немного повысится: в течение дня +23 ... + 28 ° C, на юге и юго-востоке + 26 ... + 32 ° C.
В Киеве завтра существенных осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться около + 25 ... + 26 ° C.
Наталья Диденко отметила, что выходные будут теплыми, но с локальными грозовыми дождями.
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