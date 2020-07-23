Горящий грузовик и люди в больнице: на Львовщине масштабное ДТП

23 июля, 2020, 15:32

ДТП произошло на трассе Киев-Чоп вблизи поселка Угерско Львовской области. В результате аварии четыре человека оказались в больнице

Об этом сообщает пресс-служба спасателей Львовщины, передает "Еспресо- Запад".

Сегодня, 23 июля, около полудня на автодороге "Киев - Чоп" произошло масштабное ДТП. Между селами Угерско и Пятничаны столкнулся грузовик "Мерседес" и микроавтобус "Фольскваген", в котором, кроме водителя, ехали двое пассажиров. За рулем находились 43-летний житель Тернополя и 39-летний житель Стрыйского района.

Из-за столкновения автомобилей произошло возгорание грузовика. На месте происшествия работали спасатели.

"С помощью гидравлического и шансового инструмента было проведено деблокирование пострадавших из автомобилей, - говорится в сообщении. К ликвидации последствий ДТП привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники".





Все пострадавшие направлены в больницу, их диагнозы пока уточняются.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, два дня назад возле села Угерско на трассе Киев - Чоп произошла еще одна масштабная авария , где погибли двое водителей. 23-летний иностранец на "Инфинити" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Ниссан", после чего столкнулся с автомобилем "Пежо Партнер". В результате столкновения водители "Инфинити" и "Пежо" от полученных травм скончались на месте происшествия. Также телесные повреждения получила пассажирка "Пежо" - она госпитализирована.