Глава комитета Рады заявил, что не поддерживает ликвидацию ОАСК

23 июля, 2020, 08:37

Глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин заявил, что не поддерживает идею ликвидации Окружного административного суда Киева

Об этом говорится в материале РБК-Украина .

По его словам, решение ОАСК могут быть пересмотрены в апелляционной и кассационной инстанциях

"Поэтому, на мой взгляд, ликвидация суда первой инстанции сама по себе не решает проблему", - сказал Костин.

Он заявил, что для рассмотрения жалоб на решения органов государственной власти может быть создан новый Высший специализированный суд.

17 июля 2020 года в Окружном административном суде Киева сообщили об обысках у них в рамках расследования дел Майдана.

В рамках производства, по которому 17 июля в Окружном административном суде города Киева Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски, уже объявлено 12 подозрений .

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева в 2019 году рассматривал иск о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде VIII созыва с позиций мести действующей в то время власти.

После обнародования пленок и обысков в Окружном административном суде Киева, ряд организаций призвали президента Владимира Зеленского к его закрытию.

Судьи Окружного административного суда Киева заявили, что действия лиц, оказывающих давление, координируются и финансируются из-за рубежа.

В Окружном административном суде Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках