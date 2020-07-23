Глава комитета Рады заявил, что не поддерживает ликвидацию ОАСК
23 июля, 2020, 08:37
Глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин заявил, что не поддерживает идею ликвидации Окружного административного суда Киева
Об этом говорится в материале РБК-Украина .
По его словам, решение ОАСК могут быть пересмотрены в апелляционной и кассационной инстанциях
"Поэтому, на мой взгляд, ликвидация суда первой инстанции сама по себе не решает проблему", - сказал Костин.
Он заявил, что для рассмотрения жалоб на решения органов государственной власти может быть создан новый Высший специализированный суд.
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- Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева в 2019 году рассматривал иск о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде VIII созыва с позиций мести действующей в то время власти.
- После обнародования пленок и обысков в Окружном административном суде Киева, ряд организаций призвали президента Владимира Зеленского к его закрытию.
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