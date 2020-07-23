 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГлава комитета Рады заявил, что не поддерживает ликвидацию ОАСК

Глава комитета Рады заявил, что не поддерживает ликвидацию ОАСК

Глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин заявил, что не поддерживает идею ликвидации Окружного административного суда Киева

Об этом говорится в материале РБК-Украина .

По его словам, решение ОАСК могут быть пересмотрены в апелляционной и кассационной инстанциях

"Поэтому, на мой взгляд, ликвидация суда первой инстанции сама по себе не решает проблему", - сказал Костин.

Он заявил, что для рассмотрения жалоб на решения органов государственной власти может быть создан новый Высший специализированный суд.

  • 17 июля 2020 года в Окружном административном суде Киева сообщили об обысках у них в рамках расследования дел Майдана.
  • В рамках производства, по которому 17 июля в Окружном административном суде города Киева Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски, уже объявлено 12 подозрений .
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева в 2019 году рассматривал иск о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде VIII созыва с позиций мести действующей в то время власти.
  • После обнародования пленок и обысков в Окружном административном суде Киева, ряд организаций призвали президента Владимира Зеленского к его закрытию.
  • Судьи Окружного административного суда Киева заявили, что действия лиц, оказывающих давление, координируются и финансируются из-за рубежа.
  • В Окружном административном суде Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2020 четверг

22 июля, 2020 среда

больше новостей

23 июля, 2020 четверг

22 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать