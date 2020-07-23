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Espreso.tvОбществоГеращенко назвал и перечислил судимости мужчины, захватившего заложника в Полтаве

Геращенко назвал и перечислил судимости мужчины, захватившего заложника в Полтаве


фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что имя злоумышленника - Роман Скрипник

Об этом он написал в Facebook.

"Лицом, которое сегодня в Полтаве совершило ряд преступлений и удерживает в качестве заложника полковника полиции является Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р.", - сообщил Геращенко.

Он перечислил преступления Скрипника:

- 2007 год, - мелкая кража. Штраф 510 грн.
- 2008 год, кража, мошенничество, ограничение свободы на 2 года.
- 2014 год, производство или хранение наркотиков. Ограничение свободы на 3 года.

"Ради безопасности граждан полицией было принято решение разрешить злоумышленнику выехать за пределы города Полтава. Стратегия действий полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Ради сохранения жизни как преступника так и окружающих", - заявил Геращенко.

  • Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника ГУНП Шияна.
  • Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника ГУНП, выехать за пределы Полтавы.
  • Похититель с гранатой движется по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе
  • Похититель требует освободить его от уголовной ответственности.

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