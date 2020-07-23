Евросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, - Шмыгаль

23 июля, 2020, 15:09

Европейский Союз предоставит Украине 1,2 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи, направленной на преодоление последствий пандемии СOVID-19

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Сегодня подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко", - написал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что это - самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для десяти стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии.

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