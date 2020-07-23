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Espreso.tvСпортЕсли выиграет УПЛ, то его примут: Маркевич о назначении Луческу в "Динамо"

Если выиграет УПЛ, то его примут: Маркевич о назначении Луческу в "Динамо"


фото: shakhtar.com
Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич считает, что сейчас трудно говорить, добьется ли Мирча Луческу успеха в "Динамо"

Об этом сообщает football24.

Маркевич думает, что румынский тренер не будет иметь в "Динамо" тех условий, которые были в донецком "Шахтере".

"Я не знаю, как это воспринимать. Сейчас тяжело о чем-то говорить. Такое решение. Я ему желаю успеха на новой должности. Я, честно говоря, не знаю, какой там будет трансферная политика. Ведь то, что Мирча мог себе позволить в "Шахтере", вряд ли будет в "Динамо". Не знаю, только время покажет. Если выиграет чемпионат Украины, то, наверное, его примут. Не выиграет - будет непросто", - заявил Мирон Маркевич.

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