Если выиграет УПЛ, то его примут: Маркевич о назначении Луческу в "Динамо"
23 июля, 2020, 19:19
Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич считает, что сейчас трудно говорить, добьется ли Мирча Луческу успеха в "Динамо"
Об этом сообщает football24.
Маркевич думает, что румынский тренер не будет иметь в "Динамо" тех условий, которые были в донецком "Шахтере".
"Я не знаю, как это воспринимать. Сейчас тяжело о чем-то говорить. Такое решение. Я ему желаю успеха на новой должности. Я, честно говоря, не знаю, какой там будет трансферная политика. Ведь то, что Мирча мог себе позволить в "Шахтере", вряд ли будет в "Динамо". Не знаю, только время покажет. Если выиграет чемпионат Украины, то, наверное, его примут. Не выиграет - будет непросто", - заявил Мирон Маркевич.
- 15 июня стало известно, что Мирон Маркевич стал консультантом главного тренера львовского "Руха".
- Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".
- 22 июля стало известно, что главным кандидатом на пост тренера киевского "Динамо" является Мирча Луческу.
- 23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу .
- 23 июля ультрас "Динамо" выступили с эмоциональным заявлением о назначении новым главным тренером Мирча Луческу.
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