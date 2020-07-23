Экс-тренер "Шахтера" Луческу уже осмотрел базу "Динамо" в Конча-Заспе

23 июля, 2020, 14:52

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу близок к тому, чтобы возглавить киевское "Динамо"

Об этом сообщил в twitter журналист Игорь Бурбас.

Руководство "Динамо" выбирает между Сергеем Ребровым и Луческу.

"Никакого Муслина, Бьелицы, Максимова даже близко не было в списках кандидатов. Отвлекающие имена, не больше. С начала "Динамо" было сфокусировано на Реброве и Луческу. Преимущество второго - отсутствие контрактных обязательств. Мистер действительно в Киеве и уже осмотрел базу в Конча-Заспе ", - написал журналист.

Мирча Луческу известный украинским фанатам благодаря работе в донецком "Шахтере" с 2004-го по 2016-й год.

Последним местом работы румына была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.

Никакого Муслина, Бьелицы, Максимова даже близко не было в списках кандидатов. Отвлекающие имена, не больше. С начала Динамо было сфокусировано на Реброве и Луческу. Преимущество второго - отсутствие контрактных обязательств. Мистер действительно в Киеве и уже осмотрел базу в Конча-Заспе - Igor Burbas (@iburbas) July 23, 2020