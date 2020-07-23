Экс-тренер "Шахтера" Луческу уже осмотрел базу "Динамо" в Конча-Заспе
Об этом сообщил в twitter журналист Игорь Бурбас.
Руководство "Динамо" выбирает между Сергеем Ребровым и Луческу.
"Никакого Муслина, Бьелицы, Максимова даже близко не было в списках кандидатов. Отвлекающие имена, не больше. С начала "Динамо" было сфокусировано на Реброве и Луческу. Преимущество второго - отсутствие контрактных обязательств. Мистер действительно в Киеве и уже осмотрел базу в Конча-Заспе ", - написал журналист.
Мирча Луческу известный украинским фанатам благодаря работе в донецком "Шахтере" с 2004-го по 2016-й год.
Последним местом работы румына была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.
Никакого Муслина, Бьелицы, Максимова даже близко не было в списках кандидатов. Отвлекающие имена, не больше. С начала Динамо было сфокусировано на Реброве и Луческу. Преимущество второго - отсутствие контрактных обязательств. Мистер действительно в Киеве и уже осмотрел базу в Конча-Заспе- Igor Burbas (@iburbas) July 23, 2020
- 9 июня стало известно, что бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу может заменить Алексея Михайличенко в "Динамо" .
- Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".
- 21 июля сообщалось, что "Динамо" предложило пост главного тренера Сергею Реброву.
- 22 июля стало известно, что главным кандидатом на пост тренера киевского "Динамо" является Мирча Луческу.
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