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Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Шахтера" Луческу прибыл в Киев для переговоров с "Динамо"

Экс-тренер "Шахтера" Луческу прибыл в Киев для переговоров с "Динамо"


фото: Getty Images
Бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу прибыл в Киев для переговоров с "Динамо"

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

74-летний румынский специалист прилетел в Киев вчера, 22 июля, внеплановым чартерным рейсом Бухарест - Киев.

Мирча Луческу известный украинским фанатам благодаря работе в донецком "Шахтере" с 2004-го по 2016-й год.

Последним местом работы румына была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.

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