Экс-тренер "Шахтера" Луческу прибыл в Киев для переговоров с "Динамо"
23 июля, 2020, 14:16
Бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу прибыл в Киев для переговоров с "Динамо"
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.
74-летний румынский специалист прилетел в Киев вчера, 22 июля, внеплановым чартерным рейсом Бухарест - Киев.
Мирча Луческу известный украинским фанатам благодаря работе в донецком "Шахтере" с 2004-го по 2016-й год.
Последним местом работы румына была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.
- 9 июня стало известно, что бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу может заменить Алексея Михайличенко в "Динамо" .
- Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".
- 21 июля сообщалось, что "Динамо" предложило пост главного тренера Сергею Реброву.
- 22 июля стало известно, что главным кандидатом на пост тренера киевского "Динамо" является Мирча Луческу.
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