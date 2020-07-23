Дрогобычский горсовет выразил недоверие нардепу от "Слуги народа" Оресту Саламахе

23 июля, 2020, 20:42

Таким образом, городские депутаты райцентра на Львовщине поддержали е-петицию дрогобычан, зарегистрированную на официальном интернет-портале города в Единой системе местных петиций

Об этом сообщает Дрогобиччина - новости края.

В петиции дрогобычане призвали депутатов ДМР выразить недоверие народному депутату Украины от 121-го мажоритарного округа Оресту Саламахе, а также его помощникам в связи с бездействием на избирательном округе и направить решение в Верховную Раду Украины.

Менее чем за неделю e-петиция набрала необходимое количество голосов общины.

В четверг, 23 июля, депутатский корпус Дрогобычского городского совета во время пленарного заседания сессии городского совета принял решение о поддержке электронной петиции и выражения недоверия народному депутату от Дрогобычского Оресту Саламахе.

Во время сессии секретарь городского совета Дрогобыча Олег Хрущ отметил, что за год пребывания Ореста Саламахи в статусе народного депутата Украины от Дрогобычского ни одной встречи, даже ознакомительной, с депутатским корпусом не произошло.

Более того, как говорилось во время сессии, Орест Саламаха не откликнулся на официальное приглашение всех депутатов совета посетить пленарное заседание для принятия решений по решению насущных для региона проблем.

По словам городского главы Дрогобыча Тараса Кучмы, по результатам распределения средств государственного бюджета социально-экономического развития Дрогобыч не получил никаких поступлений, в отличие от городов-соседей, к примеру, Самбора.

Также в результате деятельности народного избранника средства государственного бюджета, в первую очередь были предназначены для строительства стадиона "Галичина" в Дрогобыче, были перераспределены на другие избирательные округа.