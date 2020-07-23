 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело Шеремета: адвокат Кузьменко заявил, что ведущие институты назвали невозможной приведенную обвинением экспертизу

Дело Шеремета: адвокат Кузьменко заявил, что ведущие институты назвали невозможной приведенную обвинением экспертизу


фото: censor.net.ua
Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко Тарас Беспалый заявил, что ведущие институты, к которым защита обратилась относительно установки психологического портрета по видеозаписи, назвали такую экспертизу невозможной

Об этом Беспалый написал в своем Facebook.

"Единственным основным доказательством является экспертиза ходы Айвона Бирча из Англии (проводится только в трех странах мира, отсутствует методика, отсутствуют "черные ящики", низкое доказательное качество) и экспертиза портретно-психодогична (КНИИСЭ, эксперты Ирхин и Семенец). Интересно, что именно на эту экспертизу указывают чиновники, как на самое неоспоримое доказательство причастности Кузьменко к совершению убийства Павла Шеремета. Однако, когда адвокаты обратились к ряду ведущих институтов, все сказали, что установить психологический портрет видео, а подавно сравнить 2 видео невозможно, потому что это противоречит самому предмету экспертизы, отсутствует методика ", - написал Беспалый.

Читайте также: Дело Шеремета: адвокаты Дугарь заявили, что МВД искажает факты

Адвокат Кузьменко также напомнил, что Минюст открыл дисциплинарное производство в отношении экспертов, выводы которых использует обвинение.

"Вишенкой на торте стало открытие дисциплинарного производства в отношении указанных двух экспертов в Минюсте", - написал Беспалый.

В подтверждение своих слов адвокат привел ответ на его запрос от Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. заслуженного профессора М. С. Бокариуса, Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста, Львовского научно-исследовательского института Минюста, Киевского городского центра судебно-психиатрической экспертизы и от Минюста.

  • Напомним, в МВД до четвертой годовщины убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета выпустили заявление об отсутствии алиби у Яны Дугарь.
  • При этом на слушании по делу Шеремета свидетель рассказала, что заступала вместе с Яной Дугарь в наряд, на время, когда следствие инкриминировало той разведку для совершения преступления.
  • Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врач и волонтер Юлия Кузьменко заявила, что хочет пройти полиграф, но не с теми экспертами, которые предлагают следственные органы.
  • Президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова могут допросить в качестве свидетелей на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
  • Адвокаты Яны Дугарь заявили, что МВД искажает факты по делу.
  • Зеленский заявил, что Украина и мир должны увидеть "настоящих убийц" Павла Шеремета ".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2020 четверг

22 июля, 2020 среда

больше новостей

23 июля, 2020 четверг

22 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать