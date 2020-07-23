Дело Шеремета: адвокат Кузьменко заявил, что ведущие институты назвали невозможной приведенную обвинением экспертизу
Об этом Беспалый написал в своем Facebook.
"Единственным основным доказательством является экспертиза ходы Айвона Бирча из Англии (проводится только в трех странах мира, отсутствует методика, отсутствуют "черные ящики", низкое доказательное качество) и экспертиза портретно-психодогична (КНИИСЭ, эксперты Ирхин и Семенец). Интересно, что именно на эту экспертизу указывают чиновники, как на самое неоспоримое доказательство причастности Кузьменко к совершению убийства Павла Шеремета. Однако, когда адвокаты обратились к ряду ведущих институтов, все сказали, что установить психологический портрет видео, а подавно сравнить 2 видео невозможно, потому что это противоречит самому предмету экспертизы, отсутствует методика ", - написал Беспалый.
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Адвокат Кузьменко также напомнил, что Минюст открыл дисциплинарное производство в отношении экспертов, выводы которых использует обвинение.
"Вишенкой на торте стало открытие дисциплинарного производства в отношении указанных двух экспертов в Минюсте", - написал Беспалый.
В подтверждение своих слов адвокат привел ответ на его запрос от Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. заслуженного профессора М. С. Бокариуса, Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста, Львовского научно-исследовательского института Минюста, Киевского городского центра судебно-психиатрической экспертизы и от Минюста.
- Напомним, в МВД до четвертой годовщины убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета выпустили заявление об отсутствии алиби у Яны Дугарь.
- При этом на слушании по делу Шеремета свидетель рассказала, что заступала вместе с Яной Дугарь в наряд, на время, когда следствие инкриминировало той разведку для совершения преступления.
- Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врач и волонтер Юлия Кузьменко заявила, что хочет пройти полиграф, но не с теми экспертами, которые предлагают следственные органы.
- Президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова могут допросить в качестве свидетелей на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Адвокаты Яны Дугарь заявили, что МВД искажает факты по делу.
- Зеленский заявил, что Украина и мир должны увидеть "настоящих убийц" Павла Шеремета ".
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