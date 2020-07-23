Боролся с гейпропагандой и попал в скандал с расизмом: нардеп-"слуга" Мазурашу написал сообщение, где вспоминал секс с чернокожими
Соответствующее сообщение опубликовано на одной из трех страниц нардепа Георгия Мазурашу в Facebook.
Отметим, у нардепа 3 профиля. Один обычный, и два с партийной символикой и принадлежностью к мажоритарному округу №203.
На профиле, который создан в январе 2020 года, самом новом, опубликовано сообщение на защиту его собственного законопроекта.
В заметке Мазурашу отмечает, следующее:
"У себе в спальні робіть, що хочете. Злягайтеся собі хоч з чоловіками, хоч з неграми, хоч з предметами".
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Это сообщение возмутило общественность, и пользователи начали тегать народного депутата от фракции "Слуга народа" Жана Беленюка, чтобы тот прокомментировал сообщение однопартийца.
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