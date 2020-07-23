Боролся с гейпропагандой и попал в скандал с расизмом: нардеп-"слуга" Мазурашу написал сообщение, где вспоминал секс с чернокожими

23 июля, 2020, 18:33

На аккаунте соавтора законопроекта о запрете гейпропаганды Георгия Мазурашу появилось сообщение, где в одной строке в негативном контексте перечислено секс с "мужчинами, неграми, предметами и животными"

Соответствующее сообщение опубликовано на одной из трех страниц нардепа Георгия Мазурашу в Facebook.

Отметим, у нардепа 3 профиля. Один обычный, и два с партийной символикой и принадлежностью к мажоритарному округу №203.

На профиле, который создан в январе 2020 года, самом новом, опубликовано сообщение на защиту его собственного законопроекта.

В заметке Мазурашу отмечает, следующее:

"У себе в спальні робіть, що хочете. Злягайтеся собі хоч з чоловіками, хоч з неграми, хоч з предметами".

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Это сообщение возмутило общественность, и пользователи начали тегать народного депутата от фракции "Слуга народа" Жана Беленюка, чтобы тот прокомментировал сообщение однопартийца.

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