 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБоролся с гейпропагандой и попал в скандал с расизмом: нардеп-"слуга" Мазурашу написал сообщение, где вспоминал секс с чернокожими

Боролся с гейпропагандой и попал в скандал с расизмом: нардеп-"слуга" Мазурашу написал сообщение, где вспоминал секс с чернокожими


фото: Молодий буковинець
На аккаунте соавтора законопроекта о запрете гейпропаганды Георгия Мазурашу появилось сообщение, где в одной строке в негативном контексте перечислено секс с "мужчинами, неграми, предметами и животными"

Соответствующее сообщение опубликовано на одной из трех страниц нардепа Георгия Мазурашу в Facebook.

Отметим, у нардепа 3 профиля. Один обычный, и два с партийной символикой и принадлежностью к мажоритарному округу №203.

На профиле, который создан в январе 2020 года, самом новом, опубликовано сообщение на защиту его собственного законопроекта.

В заметке Мазурашу отмечает, следующее:

"У себе в спальні робіть, що хочете. Злягайтеся собі хоч з чоловіками, хоч з неграми, хоч з предметами".

Читайте также: Штрафы в 17 тыс. грн для физлиц, - нардеп-"слуга" Мазурашу рассказал о своем законопроекте о запрете гейпропаганды

Это сообщение возмутило общественность, и пользователи начали тегать народного депутата от фракции "Слуга народа" Жана Беленюка, чтобы тот прокомментировал сообщение однопартийца.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать