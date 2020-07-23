Болгарская авиакомпания начнет летать в Украину

23 июля, 2020, 16:12

Авиакомпания Voyage Air с конца июля откроет новые рейсы между Украиной и Болгарией

Об этом пишет Lowcost Avia .

По информации издания, Voyage Air начнет обслуживать два международных маршрута из болгарского города Варна в Киев и Львов.

"Этим летом авиакомпания Voyage Air планирует летать из Варны в Киев, Лодзь, а также в немецкие города: Дюссельдорф, Франкфурт, Бремен, Мюнхен, Штутгарт и Ерфрут", - говорится в материале.

Отмечается, что компания Voyage Air была создана в 2006 году и занималась продажами и обслуживанием самолетов. В 2015 году Voyage Air получила лицензию на осуществление пассажирских перевозок и с тех пор занимается в основном чартерными перевозками.

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