Болгарская авиакомпания начнет летать в Украину
Об этом пишет Lowcost Avia .
По информации издания, Voyage Air начнет обслуживать два международных маршрута из болгарского города Варна в Киев и Львов.
"Этим летом авиакомпания Voyage Air планирует летать из Варны в Киев, Лодзь, а также в немецкие города: Дюссельдорф, Франкфурт, Бремен, Мюнхен, Штутгарт и Ерфрут", - говорится в материале.
Отмечается, что компания Voyage Air была создана в 2006 году и занималась продажами и обслуживанием самолетов. В 2015 году Voyage Air получила лицензию на осуществление пассажирских перевозок и с тех пор занимается в основном чартерными перевозками.
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