Блокпост памяти: во Львове проходит выставка экспонатов войны

23 июля, 2020, 19:15

Неидентифицированные вещи погибших на Востоке солдат представлены во Львовском доме офицеров

Более года назад один из участников и руководителей группы "ГРУЗ 200" решил создать передвижную выставку вещей ребят, которые погибли на Востоке. Экспонаты путешествуют по Украине, а ныне представлены во Львовском доме офицеров.

Об этом сообщает "Еспресо-Запад".

Сотни экспонатов российско-украинской войны сейчас представлены во Львовском доме офицеров. Инициатором выставки стал Павел Нетесов - один из участников и руководителей группы "ГРУЗ 200". Туда входили люди, которые забирали погибших с поля боя. Тела возвращали родителям, а все, что не идентифицировано - формировали в виде музейных предметов.

Экспонаты, которые сейчас находятся в доме офицеров, рассказывают о событиях, которые происходили в районе Саур - Могилы. Демонстрируется, в каких условиях воевали наши ребята. Представленные документы российских солдат и вещи оккупантов. Среди выставки виднеется масштабная карта, которая воспроизводит события в Иловайске.

"Это обозначен "зеленый" коридор, который предложила Россия, - рассказывает заведующий военно-исторического музея доме офицеров Сергей Палис. - Показаны засады и фотографии тех мест, где все происходило. Кроме того, на выставке есть телефон, где было двухминутное видео, которое снял боец перед своей смертью. А поднимая тело, нашли государственный флаг Украины. Этот флаг, весь избитый и поплавлений от огня, сейчас в фондах музея ВСУ. Интересно, что в 2015 году, когда Владимир Путин выступал в Генассамблее ООН, группа украинских дипломатов, молодых ребят, подняли его в знак протеста против российской агрессии. У нас зафиксирован фотофакт этого события ".

Еще одно жуткое фото висит сразу при входе. Фотография демонстрирует, как плавится броня, когда в нее попадает снаряд 2000 градусов. В это время экипаж сгорает и эта броня начинает течь по земле, выжигая все.

В дальнейшем выставку перевезут в Польшу. Руководство просит инициаторов еще оставить экспонаты, поскольку карантин внес коррективы в работу и мало кто смог ее посетить. Поэтому просят еще немного подождать, чтобы как можно больше людей смогли увидеть трагизм и героизм российско-украинской войны.

Кристина Парубий