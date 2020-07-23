Благодарен Путину за присвоение звания генерал-майора, - Кадыров

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и всего, что он делает для развития нашей великой державы. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ высокой сложности на любом континенте . Для этого у нас есть все - воля, решительность, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не возникало вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие ", - заявил глава Чечни.

В 2009 году бывший президент России Дмитрий Медведев присвоил 33-летнему Кадырову звание генерал-майора милиции. Тогда он стал самым молодым генерал-майором в стране. Сейчас глава Чеченской республики уточнил, что его перевели из структур МВД в Росгвардии.

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