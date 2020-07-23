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Espreso.tvОбществоБез кнопки "Лайк": Facebook тестирует новый дизайн страниц пользователей

Без кнопки "Лайк": Facebook тестирует новый дизайн страниц пользователей

Соцсеть Facebook тестирует новый дизайн страниц без кнопки "Нравится", также облегчат процесс управления страницами

Об этом сообщает TechCrunch.

Сообщается, что эти функции сначала тестировало небольшое количество пользователей, а теперь новый дизайн распространили на большую группу страниц. Среди общественных деятелей, участвующих в испытании интерфейса, - актеры, авторы, создатели, а также небольшое количество медиа. Если страницы выбрали для проверки, соответствующая опция "протестировать новинку" появится при входе в Facebook с мобильного телефона.

Новый интерфейс призван упростить вид страниц и сгруппировать ключевую информацию, например описание страницы и публикации. Кнопка "Нравится" и количество лайков в целом отсутствуют, то отображается только опция "Следить" и число подписчиков.

Это изменение поможет лучше понимать, какую аудиторию охватывает страница. Многие пользователи за несколько лет могут полюбить множество страниц, однако перестать за ними следить из-за отсутствия интереса. Количество подписчиков отражает, сколько людей видят обновления страницы в ленте новостей.

Отмечается, что дизайн тестируется в мобильном приложении Facebook. Он отображается как в обычном, так и упрощенном виде программы.

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