Без кнопки "Лайк": Facebook тестирует новый дизайн страниц пользователей

23 июля, 2020, 17:26

Соцсеть Facebook тестирует новый дизайн страниц без кнопки "Нравится", также облегчат процесс управления страницами

Об этом сообщает TechCrunch.

Сообщается, что эти функции сначала тестировало небольшое количество пользователей, а теперь новый дизайн распространили на большую группу страниц. Среди общественных деятелей, участвующих в испытании интерфейса, - актеры, авторы, создатели, а также небольшое количество медиа. Если страницы выбрали для проверки, соответствующая опция "протестировать новинку" появится при входе в Facebook с мобильного телефона.

Новый интерфейс призван упростить вид страниц и сгруппировать ключевую информацию, например описание страницы и публикации. Кнопка "Нравится" и количество лайков в целом отсутствуют, то отображается только опция "Следить" и число подписчиков.

Это изменение поможет лучше понимать, какую аудиторию охватывает страница. Многие пользователи за несколько лет могут полюбить множество страниц, однако перестать за ними следить из-за отсутствия интереса. Количество подписчиков отражает, сколько людей видят обновления страницы в ленте новостей.

Отмечается, что дизайн тестируется в мобильном приложении Facebook. Он отображается как в обычном, так и упрощенном виде программы.

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