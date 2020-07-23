Аварийный необароковый дворец в Карпатах превратят в туристический объект
Об этом сообщила пресс-служба НПП "Святые Бескиды", передает "Еспресо-Запад".
Соответствующее соглашение об аренде подписали после двух лет переговоров и согласований.
Дворец баронов Гредлив - памятник архитектуры местного значения в городе Сколе, в историческом районе Демня. Построенный в XIX веке в стиле необарокко.
В советские времена во дворец переселили школу. Сейчас он находится в аварийном состоянии.
В здании дворца планируется создать визит-центр национального парка, музей, научные лаборатории и офисные помещения.
"Здание требует большого объема реставрационных работ. Администрация парка рассчитывает на финансовую поддержку международных проектов", - сказано в сообщении Нацпарка.
Планируется, что в восстановлении дворца также примет участие и австрийская сторона - земляки баронов Гредлив.
Состояние дворца в наше время. Фото с со страницы Нацпарка в Facebook
Дворец и парк были заложены бароном Эугениушем Кински в середине XIX века. Выиграв деньги в казино, Гредель (австриец по происхождению) в 1886 году купил дворец и местные леса. С предпринимателем Вильгамом Шмидтом основали фирму "Братья-бароны Гредлив". В городе называли ее просто "Гредли". Он был в свое время самым большим владельцем лесов на Сколевщине.
В парке растут редкие виды деревьев, находящихся под особой охраной, в частности: гинкго двулопастное, тис ягодный, тюльпанное дерево и 5 видов столетних дубов.
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор