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Espreso.tvОбществоАварийный необароковый дворец в Карпатах превратят в туристический объект

Аварийный необароковый дворец в Карпатах превратят в туристический объект


фото: Wikipedia
Национальный парк "Святые Бескиды" получил в аренду на 49 лет необароковый дворец баронов Гредлив в Сколе на Львовщине

Об этом сообщила пресс-служба НПП "Святые Бескиды", передает "Еспресо-Запад".

Соответствующее соглашение об аренде подписали после двух лет переговоров и согласований.

Дворец баронов Гредлив - памятник архитектуры местного значения в городе Сколе, в историческом районе Демня. Построенный в XIX веке в стиле необарокко.

В советские времена во дворец переселили школу. Сейчас он находится в аварийном состоянии.

В здании дворца планируется создать визит-центр национального парка, музей, научные лаборатории и офисные помещения.

"Здание требует большого объема реставрационных работ. Администрация парка рассчитывает на финансовую поддержку международных проектов", - сказано в сообщении Нацпарка.

Планируется, что в восстановлении дворца также примет участие и австрийская сторона - земляки баронов Гредлив.

null Состояние дворца в наше время. Фото с со страницы Нацпарка в Facebook

Дворец и парк были заложены бароном Эугениушем Кински в середине XIX века. Выиграв деньги в казино, Гредель (австриец по происхождению) в 1886 году купил дворец и местные леса. С предпринимателем Вильгамом Шмидтом основали фирму "Братья-бароны Гредлив". В городе называли ее просто "Гредли". Он был в свое время самым большим владельцем лесов на Сколевщине.

В парке растут редкие виды деревьев, находящихся под особой охраной, в частности: гинкго двулопастное, тис ягодный, тюльпанное дерево и 5 видов столетних дубов.

 

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