Антиправительственные протесты в Болгарии: четверо министров подали в отставку
Однако митингующие требуют отставки всего правительства, генерального прокурора Ивана Гешева вследствие коррупции на высоком политическом уровне, сообщает BGNES.
Как сообщается, в отставку ушли министры финансов, экономики, внутренних дел и туризма. О первых трех было известно еще на прошлой неделе, когда премьер-министр попросил их уйти из-за предположения в сговоре с оппозиционной этнической турецкой партией РПС.
Однако министр туризма Николина Ангелкова подала в отставку из-за стагнации в туристическом секторе, вызванную коронавирусным кризисом.
"Мы приняли отставку Владислава Горанова, Младена Маринова, Эмиля Караниколова, а также Николины Ангелковой", - сказал Борисов.
Как известно, в Болгарии уже более двух недель продолжаются общенациональные антиправительственные и антикоррупционные протесты. Демонстрации начались 9 июля, после обысков в администрации президента, которые были обусловлены расследованием двух не связанных между собой дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Глава государства Румен Радев, давний критик правительства Борисова, возложил ответственность за обыски на премьера и призвал министров сложить полномочия, сравнив правительство с мафией.
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