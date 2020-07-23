Антиправительственные протесты в Болгарии: четверо министров подали в отставку

23 июля, 2020, 18:09

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил об отставках четырех министров из-за протестов, охвативших страну и продолжаются там уже две недели

Однако митингующие требуют отставки всего правительства, генерального прокурора Ивана Гешева вследствие коррупции на высоком политическом уровне, сообщает BGNES.

Как сообщается, в отставку ушли министры финансов, экономики, внутренних дел и туризма. О первых трех было известно еще на прошлой неделе, когда премьер-министр попросил их уйти из-за предположения в сговоре с оппозиционной этнической турецкой партией РПС.

Однако министр туризма Николина Ангелкова подала в отставку из-за стагнации в туристическом секторе, вызванную коронавирусным кризисом.

"Мы приняли отставку Владислава Горанова, Младена Маринова, Эмиля Караниколова, а также Николины Ангелковой", - сказал Борисов.

Как известно, в Болгарии уже более двух недель продолжаются общенациональные антиправительственные и антикоррупционные протесты. Демонстрации начались 9 июля, после обысков в администрации президента, которые были обусловлены расследованием двух не связанных между собой дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Глава государства Румен Радев, давний критик правительства Борисова, возложил ответственность за обыски на премьера и призвал министров сложить полномочия, сравнив правительство с мафией.