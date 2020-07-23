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Espreso.tvОбщество70% львовян считают, что Украина движется в неправильном направлении, - опрос

70% львовян считают, что Украина движется в неправильном направлении, - опрос

Положительно оценивают общее состояние дел в государстве лишь 11%

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 3-12 июля 2020 среди жителей Львова, пишет Еспресо.Захид.

Социологи отмечают, что относительно больше оптимистов относительно направления развития страны - среди сторонников партии "Слуга народа": 35% избирателей правящей партии считают, что страна движется в правильном направления и только 40% - что в неправильном. Зато наименьшее количество тех, кто поддерживает общее состояние дел - среди избирателей ВО "Свобода": только 2% считают, что курс Украины является правильным, и 91% - нет.

Рейтинг проблем общегосударственного значения среди опрошенных возглавляет военный конфликт на востоке страны (62%). Эпидемия коронавируса COVID-2019 - на шестом месте общегосударственных проблем с результатом 24%. Гораздо больше львовян волнуют отсутствие работы, безработица (32%), взяточничество и коррупция во власти (30%), низкий уровень зарплат и пенсий (29%). Лично для себя опрошенные также считают самыми проблемами войну на Востоке (44%) и низкий уровень зарплат и пенсий (35%). Отсутствие работы лично беспокоит 24%, взяточничество и коррупция во власти и эпидемия коронавируса COVID-2019 - по 23%, некачественная медицина - 20%.
Также львовяне негативно оценивают работу ключевых руководителей государства и парламента. "Да, работой президента Зеленского довольны лишь 16% опрошенных, не удовлетворены - 66%. Деятельностью премьер-министра Шмыгаля довольны только 8%, не удовлетворены - 62%, затруднились оценить - 30%. Работой парламента довольны только 6%, не удовлетворены - почти 80% опрошенных. С осени прошлого года оценка удовлетворенности работой центральных органов власти упала ", - отмечают социологи.

Опрос был проведен 3-12 июля 2020 среди жителей Львова. Аудитория: жители Львовской ОТО от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

 

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