Живопись известного львовянина покажут в Луцке

22 июля, 2020, 14:16

В Музее современного украинского искусства Корсаков в Луцке сейчас откроют выставку живописи "Оптимистичные вариации" художника, историка и теоретика искусства, проректора по научной работе Львовской национальной академии искусств Романа Яцива

Об этом сообщает корреспондент "Эспрессо-Запад"

Экспозиция из 65 новейших произведений является крупнейшей персональной выставкой этого художника.

Как рассказал Роман Яцив Эспрессо-Запад, он случайно дал выставке название "Оптимистичные вариации". Потому что она следует с точки зрения художника на мир, с его внутренней эстетической программной установки для творчества и жизни, начиная с его авторских творческих проектов "Мгновение и всегда" и "Реставрация радуги" из "Похвалу тишины" и "Сияние улыбки" и до сего дня.

"Оптимизм - это то, что мобилизует дух, - говорит художник, - что добавляет веры в победу добра. А добро должно побеждать. Я убежден, что именно оптимизм может помочь преодолеть все вызовы времени. Балансируя на стыке магического реализма и лирической абстракции, я прежде всего через цвет и собственные образы апеллирую к ценностным координатам добра, духовной красоте, этике, гармонии. И мне кажется, что это - важно ".

Отметим, что автор более 20 научных монографий и более 700 статей по вопросам изобразительного искусства и культурологии, составитель антологии теоретической искусствоведческой мысли" "Идеи, смыслы, интерпретации изобразительного искусства" (в трех томах), член международного жюри выставки Srebrny Kwadrat (" Серебряный квадрат ") в польском Перемышле, куратор выставки произведений львовских художников в Китае (г. Ганджоу), Роман Яцив - как художник-практик - активно работает в области станковой живописи, графики, художественной фотографии и графического дизайна. Как следует сказать и то, что член национального союза художников, заслуженный деятель искусств Украины, этот художник персональные представления имел не только в Украине, а также Польше, Канаде, Китае и тому подобное.

В Луцк (несмотря на то, что одна из его работ хранится в постоянной экспозиции местного музея) с собственной персональной выставкой Роман Яцив приехал сейчас впервые

Ярина Коваль

Все фото: Музей современного украинского искусства Корсаков