Затонувший танкер Delfi: Шмыгаль поручил Криклию взять под личный контроль поднятие судна

22 июля, 2020, 16:14

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство подготовит дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее решить проблему с затонувшим танкером Delfi

Об этом он сообщил в Telegram.

"Поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию взять под личный контроль вопрос подъема судна Delfi в Одессе. Ведь пока мы видим несостоятельность решить вопрос как со стороны владельца судна, так и со стороны местных органов власти", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что Криклий доложил, что ситуация будет развиваться следующим образом: до конца этой недели будет еще одна попытка подъема со стороны владельца судна, и если она будет неудачной, то владелец откажется от прав собственности на танкер, и тогда этим вопросом займется государственная Администрация морских портов.

По словам Шмыгаля, сейчас все органы, подведомственные правительству, отработают дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее решить проблему с затонувшим танкером, который загрязняет море и мешает мореходности.

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" обнародовало 21 июля требование к владельцу танкера Delfi, затонувшего у берегов Одессы, а также обращение к капитану порта

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb