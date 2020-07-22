 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗатонувший танкер Delfi: Шмыгаль поручил Криклию взять под личный контроль поднятие судна

Затонувший танкер Delfi: Шмыгаль поручил Криклию взять под личный контроль поднятие судна


фото: censor.net
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство подготовит дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее решить проблему с затонувшим танкером Delfi

Об этом он сообщил в Telegram.

"Поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию взять под личный контроль вопрос подъема судна Delfi в Одессе. Ведь пока мы видим несостоятельность решить вопрос как со стороны владельца судна, так и со стороны местных органов власти", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что Криклий доложил, что ситуация будет развиваться следующим образом: до конца этой недели будет еще одна попытка подъема со стороны владельца судна, и если она будет неудачной, то владелец откажется от прав собственности на танкер, и тогда этим вопросом займется государственная Администрация морских портов.

По словам Шмыгаля, сейчас все органы, подведомственные правительству, отработают дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее решить проблему с затонувшим танкером, который загрязняет море и мешает мореходности.

  • Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" обнародовало 21 июля требование к владельцу танкера Delfi, затонувшего у берегов Одессы, а также обращение к капитану порта

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2020 среда

больше новостей

22 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать