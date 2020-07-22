 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗаконопроект о новом избирательном кодексе отправили на подпись Зеленскому

Законопроект о новом избирательном кодексе отправили на подпись Зеленскому

22 июля глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу совершенствования избирательного законодательства"

Соответственно информация появилась на сайте ВР.

Так, в графе "Дата и состояние прохождения" указано, что закон возвращен с подписью главы ВР и передан на подпись Президенту 22 июля.

Закон запрещает проведение агитации или предоставление избирателям, учреждениям, организациям средств, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров.

Также запрещено предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых является кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии).

Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные, будут проводиться дважды в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Появится возможность использования электронного подсчета голосов.

Устанавливаются и механизмы борьбы с "двойниками" во время президентских выборов.

Также увеличиваются санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, устанавливается ответственность за подделку документов и другие нарушения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2020 среда

больше новостей

22 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать