Законопроект о новом избирательном кодексе отправили на подпись Зеленскому

22 июля, 2020, 18:03

22 июля глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу совершенствования избирательного законодательства"

Соответственно информация появилась на сайте ВР.

Так, в графе "Дата и состояние прохождения" указано, что закон возвращен с подписью главы ВР и передан на подпись Президенту 22 июля.

Закон запрещает проведение агитации или предоставление избирателям, учреждениям, организациям средств, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров.

Также запрещено предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых является кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии).

Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные, будут проводиться дважды в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Появится возможность использования электронного подсчета голосов.

Устанавливаются и механизмы борьбы с "двойниками" во время президентских выборов.

Также увеличиваются санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, устанавливается ответственность за подделку документов и другие нарушения.

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