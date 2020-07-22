Законопроект о новом избирательном кодексе отправили на подпись Зеленскому
Соответственно информация появилась на сайте ВР.
Так, в графе "Дата и состояние прохождения" указано, что закон возвращен с подписью главы ВР и передан на подпись Президенту 22 июля.
Закон запрещает проведение агитации или предоставление избирателям, учреждениям, организациям средств, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров.
Также запрещено предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых является кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии).
Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные, будут проводиться дважды в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.
Появится возможность использования электронного подсчета голосов.
Устанавливаются и механизмы борьбы с "двойниками" во время президентских выборов.
Также увеличиваются санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, устанавливается ответственность за подделку документов и другие нарушения.
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