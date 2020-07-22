За сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 14 детей, - Кличко
22 июля, 2020, 10:03
В Киеве 7166 подтвержденных случаев COVID-19
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.
За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 132 жителей Киева. 14 из них - дети.
Заболели 57 женщин в возрасте (19 - 66 л.), 61 человек (19 - 90 л.), 8 девочек (4-15 л.) И 6 мальчиков (6 -14 л.)
Среди больных - 4 медиков.
В больницы госпитализировали 20 пациентов.
Выздоровели за сутки 66 жителей столицы. Всего переболел 2521 киевлянин.
Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе - 35, в Соломенском - 17 и в Днепровском районе -16 случаев.
- По состоянию на 9:00 среды, 22 июля, в Украине зафиксировано 60 995 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1534 - летальные, 33172 человека выздоровели.
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