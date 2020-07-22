 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 14 детей, - Кличко

За сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 14 детей, - Кличко

В Киеве 7166 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 132 жителей Киева. 14 из них - дети.

Заболели 57 женщин в возрасте (19 - 66 л.), 61 человек (19 - 90 л.), 8 девочек (4-15 л.) И 6 мальчиков (6 -14 л.)

Среди больных - 4 медиков.

В больницы госпитализировали 20 пациентов.

Выздоровели за сутки 66 жителей столицы. Всего переболел 2521 киевлянин.

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе - 35, в Соломенском - 17 и в Днепровском районе -16 случаев.

  • По состоянию на 9:00 среды, 22 июля, в Украине зафиксировано 60 995 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1534 - летальные, 33172 человека выздоровели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2020 среда

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

22 июля, 2020 среда

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать